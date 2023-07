THR annuncia in esclusiva che Jennifer Garner tornerà a interpretare Elektra in Deadpool 3, il film Marvel ora in fase di riprese.

L’attrice ha interpretato il ruolo per la prima volta in Daredevil della 20th Century Fox nel 2003 accanto a Ben Affleck e poi nel suo spin-off due anni dopo.

Visto il coinvolgimento di Garner, con tutta probabilità anche Deadpool 3 avrà a che fare con il Multiverso.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film!

