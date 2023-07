In un’intervista con CB, Karan Soni ha avuto modo di parlare di Deadpool 3, terzo capitolo sul mercenario chiacchierone le cui riprese sono attualmente in corso. Il film sarà il primo della saga prodotto dalla Disney ma secondo l’attore, interprete di Dopinder, i fan non devono temere che questo porterà a un ammorbidimento dei toni: “Ho iniziato a lavorarci, quindi posso dire che è uguale agli altri due. Parliamo di un divieto ai minori molto spinto, ci sono molte di quelle cose, quindi non è diverso dagli altri. L’unica cosa che per me è diversa è che questa volta non ho ricevuto la sceneggiatura. Per gli altri due, invece, l’abbiamo avuta. È una grande differenza, almeno per me, tra la parte del MCU e quella della Fox/Marvel. Sono così rigidi, quindi ho visto solo degli scorci di quello che faccio“.

Ha poi aggiunto:

Quando ho girato alcune scene, ho visto cose che non sapevo ci fossero. In generale credo che Ryan [Reynolds] non abbia bisogno di fare nessuno di questi film a meno che non riesca a dare la sua impronta; lui è una star e, non c’è bisogno di dirlo, un genio creativo. Sta cogliendo questa opportunità e si sta impegnando al massimo e, sicuramente, sta facendo un sacco di cose belle. Sono molto ottimista al riguardo. Ryan e [il regista] Shawn [Levy] lavorano così bene insieme che credo sarà davvero emozionante per la gente vedere come porteranno la loro collaborazione, che hanno già stretto con successo due volte [Free Guy e The Adam Project, ndr.], in questa nuova versione e come useranno gli strumenti di questo nuovo parco giochi. È davvero molto eccitante. Non sottovaluterò Ryan Reynolds.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

