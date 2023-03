Deadline riporta in esclusiva che Karan Soni e Leslie Uggams torneranno in Deadpool 3, presto in fase di riprese.

Soni e Uggams hanno interpretato due tra i personaggi preferiti dei fan, rispettivamente Dopinder e Blind Al nei due capitoli precedenti. Accanto a loro troveremo Reynolds, Hugh Jackman e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Nicholas Hoult, interprete di Bestia nei film di X-Men, ha inoltre espresso molto entusiasmo per il progetto durante un’intervista con Comicbook:

Adoro i film di Deadpool. Quando abbiamo fatto il cammeo [in Deadpool 2] ci siamo divertiti tanto. Sono stato fortunato di prendere parte a quel film e sono emozionato da quello che realizzeranno. E poi, dopo essere cresciuto con Hugh Jackman nei panni di Wolverine, sono felice che sia tornato.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

