In mezzo alla pletora di annunci fatti dai Marvel Studios al Comic-Con di San Diego è stato impossibile non notare una grande assenza, quella di Deadpool 3. Una grande assenza perché, contrariamente agli X-Men, tema sul quale Kevin Feige e soci stanno mantenendo il più stretto riserbo, in merito a Deadpool 3 qualche aggiornamento non da poco c’è effettivamente stato. A marzo abbiamo ad esempio appreso che il cinecomic con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Ci sono poi gli sceneggiatori del film che, di tanto in tanto, condividono sibilline dichiarazioni che potete recuperare nell’apposita pagina di BadTaste dedicata a tutto quello che c’è da sapere sul Mercenario Chiacchierone.

Eppure, al Comic-Con, di Deadpool 3 non si è parlato e il blockbuster non è stato neanche ufficialmente inserito nelle Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe. Magari i Marvel Studios e la Disney hanno deciso di tenere qualche asso nella manica in vista della D23 di settembre? Per scoprirlo, dovremo pazientare ancora un po’.

Per ora dobbiamo accontentarci della stringata dichiarazione su Deadpool 3 che Kevin Feige ha affidato alle pagine dell’Hollywood Reporter. Interpellato in merito alla questione, Kevin Feige rivela all’autorevole testata che anche il terzo film del Merc with a Mouth ci regalerà una “grande svolta” come da tradizione di tutti i vari Capitoli 3 delle varie sotto saghe che compongono l’Universo Cinematografico Marvel.

Come possiamo elevare questo film così come siamo stati in grado di fare con Civil War, Infinity War e Ragnarok? È molto divertente far parte del mondo di Ryan Reynolds e del suo show.

FONTE: The Hollywood Reporter