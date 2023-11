In un’intervista con Esquire, Shawn Levy, regista di Deadpool 3, ha svelato che il film renderà omaggio a una famosa scena di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Si tratta in particolare di quella che mostra il confronto finale tra Luke Skywalker e suo padre, Darth Vader, nella sala del trono dell’Imperatore. Un passaggio che è rimasto impresso nelle memoria di Levy fin da quanto lo ha visto in sala:

Ricordo vividamente la scena in cui Luke si nasconde da Vader nella stanza dell’Imperatore e Vader fa il discorso che termina con “Se tu non passerai al lato oscuro, allora forse lo farà tua sorella”. C’era un silenzio tombale [in sala]. Si sarebbe potuto sentire volare una mosca. Improvvisamente, Vader preme il pulsante sbagliato. Luke esce dall’ombra e si lancia in una battaglia con la spada laser contro Vader. Che sensazione: i quaranta secondi di silenzio del pubblico, poi lo spettacolo e l’emozione, sono impressi non solo nei miei occhi, ma anche nel mio cuore.

Per una scena chiave del film, ho detto alla mia squadra di stunt e per le scene d’azione: “Ragazzi, questo è il momento Jedi”. Ho recuperato la scena di Vader e Luke sul mio telefono e ho studiato di nuovo la fotografia, come era stata suddivisa la sequenza, com’era l’inquadratura, il ritmo. Gli appassionati di Star Wars vedranno la scena del mio film di Deadpool ispirata a un momento che ho visto al cinema decenni fa. È un ricordo che dura per sempre. E questo è un tesoro.