Anche se la lavorazione di Deadpool 3 andrà incontro a degli inevitabili rallentamenti per via dello sciopero degli sceneggiatori che, formalmente, impedirà a Ryan Reynolds di poter improvvisare (ECCO TUTTI I DETTAGLI), il film è di certo uno dei progetti più attesi del Marvel Cinematic Universe. Un po’ perché, appunto, sarà il primo lungometraggio del Mercenario Chiacchierone proposto all’interno dell’MCU, un po’ perché, come noto, insieme a Ryan Reynolds ci sarà anche Hugh Jackman col suo Wolverine.

Un’apparizione, quella del leggendario mutante, che non andrà in alcun modo a scombussolare la sua dipartita in Logan – The Wolverine, come è stato spiegato dai diretti interessati in più di un’occasione.

Ma cosa vorrebbe vedere, nel film di Shawn Levy, colui che Logan – The Wolverine lo ha diretto, ovvero James Mangold? Il regista ne ha discusso durante gli impegni stampa del nuovo Indiana Jones dicendo:

Mi piacerebbe vedere un divertente film in stile ’48 ore’ con quei due. Per me, è sempre stato così… Ne abbiamo discusso tanto tempo fa, Ryan, Hugh ed io, e la discussione è sempre stata su questa idea di poter fare qualcosa di simile a un film di Walter Hill, con un tono graffiante o simile a Prima di mezzanotte. Questi due, che in qualche modo si ritrovano in un viaggio on the road insieme, sarebbero magici insieme.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Karan Sonie (Dopinder), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

