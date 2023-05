Deadline riporta in esclusiva che Rob Delaney ha chiuso un accordo per tornare a interpretare Peter in Deadpool 3, presto in fase di riprese.

L’attore affiancherà non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Karan Sonie (Dopinder) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 con Hugh Jackman e Ryan Reynolds nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate