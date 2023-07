Mentre sono in corso le riprese di Deadpool 3, il regista Shawn Levy ha annunciato su Twitter chi si occuperà delle musiche del film.

Si tratta di Rob Simonsen, compositore che ha in precedenza collaborato con il cineasta per Stranger Things e The Adam Project; nella quarta stagione della serie Netflix, si è in particolare occupato dell’episodio 4, diretto da Levy, e dell’ultimo, diretto dai fratelli Duffer. Ecco il tweet:

The amazing @robsimonsen is scoring our movie ⚔️ — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) July 10, 2023

Tra gli altri film a cui ha lavorato Simonsen troviamo The Whale, Ghostbusters: Legacy e Tuo, Simon.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema. Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Vi piace che sia Rob Simonsen ad occuparsi delle musiche di Deadpool 3? Lasciate un commento!

FONTE: Twitter

