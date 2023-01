Deadpool 3 avrà una sfumatura musical? Ecco che ne pensa Ryan Reynolds

Ryan Reynolds ha di recente mostrato delle discrete doti canore cantando alcune canzoni nella commedia natalizia Spirited, e Hugh Jackman non è certo nuovo nel panorama musical. A tal riguardo c’è chi si domanda se in Deadpool 3 saranno presenti delle sfumature musicali.

Parlando con Deadline lo stesso Reynolds si è detto un po’ scettico su tale possibilità:

Non lo so. Avrei dei problemi nel cantare mentre faccio i gargarismi con il sangue [ride]. No, beh, vedremo.