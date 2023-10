Con lo sciopero degli attori ancora in corso, è praticamente sicuro che svariati film che si trovavano nel bel mezzo delle riprese quando sono partiti i picchetti, come ad esempio Deadpool 3, non riusciranno a rispettare la data di uscita inizialmente pianificata. La realtà dei fatti è che è proprio impossibile, ad oggi, stabilire con sicurezza quando queste pellicole potranno essere ultimate e calendarizzate perché i fattori in gioco sono davvero molteplici e coinvolgono la disponibilità dei teatri di posa, gli impegni delle star, la pipeline post-produttiva e via discorrendo. Se volete approfondire il discorso su questo ingorgo potete leggere questo nostro articolo di qualche giorno fa.

Tornando a Deadpool 3 neanche il regista del cinecomic Marvel Studios, Shawn Levy, sa quando il suo film potrà arrivare nei cinema. Il filmmaker ne ha discusso con The Wrap nel corso di una chiacchierata in cui, restando in tema di brutte notizie, ha anche ammesso d’ignorare quando potranno cominciare le riprese della quinta stagione di Stranger Things, l’acclamata serie Netflix di cui è produttore (ECCO I DETTAGLI).

Sul blockbuster con Ryan Reynolds e Hugh Jackman dice:

Lo vorrei sapere anch’io (quando uscirà il film, ndr.). Non so nemmeno se abbiamo ufficialmente una data di uscita. So che sarebbe dovuto arrivare il 3 maggio 2024. Sicuramente lo sciopero degli attori e la lunga pausa nella produzione hanno messo a rischio quella data di uscita. Abbiamo girato metà del film. Ho montato metà del film. Non vediamo l’ora di tornare a lavorare per farlo uscire l’anno prossimo

Poi circa i rumour che danno per certo un cammeo di Taylor Swift nei panni di Dazzler, una supereroina che entra a far parte degli X-Men dopo aver intrapreso una carriera da cantante, aggiunge:

Di sicuro sono voci rumorose (quelle dei fan che vogliono la cantante nel film, ndr.). Sto cercando di proteggermi su tutta la linea! “Nessun commento’, perché è una vera e propria doppia trappola. È legata a Taylor. Ed è legata all’MCU. Non sono stupido. Dovrete aspettare e vedere.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, è al momento privo di data d’uscita.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: The Wrap

Approfondimenti sui Marvel Studios

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Classifiche consigliate