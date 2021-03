, l’interprete diin, ha ribadito nel corso di una recente intervista durante la promozione stampa di, serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman ( qui il trailer ), di non essere stata ancora contattata per il terzo film in sviluppo.

L’attrice ha ammesso di avere le dita incrociate:

Non mi hanno ancora detto nulla, ho le dita ancora incrociate purtroppo. Vorrei tanto tornare a interpretarla, è uno spasso. Il problema è che credo che attori scoprano queste cose alla fine. Perciò non so, magari mi chiameranno il giorno prima delle riprese, o magari no. Ma vorrei tanto tornare a interpretare Domino.

Qualche settimana l’attrice aveva rivelato di avere anche altre speranze:

Non mi piacerebbe solo tornare nei suoi panni, amerei anche capire se ci fosse la possibilità di un film dedicato a lei o una roba del genere. Vedremo cosa accadrà, ma no, non ho avuto alcuna conversazione personale con Kevin Feige.

Lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

