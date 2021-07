Di recente abbiamo vistoinsieme a Korg i una video reaction del nuovo trailer di Free Guy – Eroe per gioco. Il mutante fa quindi ufficialmente parte dell’Universo Cinematografico Marvel? In attesa di scoprire qualcosa di più sulla questione il noto personaggio è stato nelle scorse ore il protagonista di una suggestiva fan art che crea un divertente crossover con la serie Disney+

Il digital artist Mizuriau ha infatti realizzato una suggestiva fan art in cui vediamo il Mercenario Chiacchierone come agente dalla Time Variance Authority.

Trovate la fan art qua sotto:

La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty ma anche co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e tutti gli episodi sono stati diretti da Kate Herron. Nel cast della serie figurano anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant e Sasha Lane.

FONTE: Mizuriau