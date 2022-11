Deadpool: Jensen Ackles era “in trattative” per il film

Durante la Salute to Supernatural convention di Phoenix (come riporta CBR), Jensen Ackles ha svelato di esser stato “decisamente in trattative” per il ruolo di Deadpool.

Purtroppo, però, l’attore non era disponibile:

Ero occupato in altro, perciò il mio treno si è fermato lì. […] Ma avevo delle ottime possibilità, ed è un film che mi piace tantissimo.

Ha poi aggiunto: