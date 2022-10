Deadpool: Ryan Reynolds pensava che avrebbe avuto “un aspetto orribile” con il costume del personaggio

In un’intervista video sul canale Youtube di Corridow Crew, Tim Miller, regista del primo Deadpool, ha svelato qual è stata la reazione di Ryan Reynolds quando per la prima volta ha visto il costume che avrebbe indossato nei panni del personaggio.

Ecco le sue parole:

Come potete immaginare, ci sono state molte discussioni sul costume, e io credevo davvero che dovesse essere quello del fumetto. E come potete vedere, abbiamo presto il design del costume proprio dal test footage all’inizio. E Ryan aveva visto il costume prima che fosse appositamente logorato e aveva detto: “Amico, sarà terribile. Non posso. Avrò un aspetto orribile”. E io: “Tieni duro, quando avremo finito sarà fantastico”. E poi la gioia quando ha indossato quel costume la prima volta era palpabile, lo vedevi con quel costume e lo sapevi. Avevamo previsto un’imbottitura per i muscolare da mettere sotto il costume, ma poi l’abbiamo tolta perché non ne aveva bisogno, era semplicemente fantastico. E comunque ho sempre visto Deadpool un po’ magro. È snello, deve essere veloce.

Scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, diretto da Tim Miller, il cinecomic è uscito nei cinema statunitensi il 12 febbraio 2016. Nel cast Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Ed Skrein, Gina Carano.

Vi ricordiamo che al momento è in sviluppo Deadpool 3, sempre con Ryan Reynolds come protagonista, che verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. La pellicola vedrà il ritorno anche di Hugh Jackman nei panni di Wolverine e sarà al cinema il 6 settembre 2024.

Per quanto riguarda il primo film, trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della reazione di Ryan Reynolds al costume di Deadpool? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

