Il trailer di Deadpool & Wolverine è ricco di citazioni, in questo articolo ne troverete alcune che potreste non aver visto.

A un certo punto del trailer è possibile vedere l’auto di Teschio rosso, apparsa nel primo Captain America, con la livrea di Iron Man, con tanto di simbolo dell’eroe di metallo sul cruscotto.

Tra le altre grandi citazioni del trailer, impossibile da non vedere, è ovviamente Alioth, il mostro del vuoto introdotto nella stagione 1 di Loki che si riverserà contro Deadpool e Wolverine.

Quando nel trailer parte Like a Prayer di Madonna, i due eroi passano davanti a un negozio che riporta l’insegna Liefeld’s Just feet, il cognome del creatore originale di Deadpool.

Tocca poi alla citazione più golosa e ricca dell’intero trailer. La base di Cassandra Nova non è altro che l’enorme scheletro di Giant-Man. Al di fuori di esso troviamo una sfilza di vecchi avversari di Wolverine: tra questi possiamo riconoscere Lady Death Strike, Callisto, Azazel, Pyro e Toad.

Come già spiegato da Ryan Reynolds, anche questa volta nel film c’è un riferimento a John Candy:

Crescendo ho sviluppato questa genuina ossessione per John Candy. Che nutro ancora. Steve Martin e un sacco di quei ragazzi arrivati dal Saturday Night Live. Se sono confuso in una scena o non riesco a trovare una maniera adeguata per farla, li copio. Quella specie di carattere aggressivamente non impressionato che ha Neal Page in Un biglietto in due. Lo adoro e non ne ho mai abbastanza. E John Candy lo porto con me in ogni cosa che faccio. In Un biglietto in due lo vediamo che legge questo libro intitolato “The Canadian Mounted” che dovrebbe essere questa sorta di libro soft-porn. Una di quelle robe trash in stile pseudo Danielle Steel. Parliamo di roba nasty. Lo legge in Un biglietto in due. E io possiedo quel libro. Non quello che lui ha nel film, ma la copia che ho fatto rifare per Deadpool. Lo porto sottobraccio in alcune scene. Non penso che qualcuno si sia mai neanche accorto vedendolo inquadrato, ma è una di quelle piccole cose che provi a fare per cercare di non dimenticare quelle persone che ti hanno aiutato a crescere facendoti arrivare dove sei.