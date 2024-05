Comicbook ha intervistato Dafne Keen in occasione della promozione di The Acolyte, facendo riferimento a Deadpool & Wolverine.

Piuttosto che chiederle direttamente se sarà nel film, Brandon Davis di Comicbook.com le ha chiesto invece cosa pensa quando riceve domande simili.

“Ottimo punto di vista! Diciamo che, prima di tutto, la cosa che ti viene in mente è quanto sia bello che qualcosa di così grosso filtri anche in altri progetti” ha commentato Keen. “Ed è bellissimo aver fatto parte di qualcosa che ha avuto un impatto così grande che quasi 10 anni dopo continuano a chiedermi di parlarne“.

Ad oggi l’attrice non si è ancora sbilanciata sulla possibilità di aver girato un cammeo per il film con Hugh Jackman e Ryan Reynolds in arrivo a luglio.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

