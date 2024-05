Empire ci regala oggi una nuova immagine di Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman di ritorno nei panni di Logan.

Questa volta il mutante indosserà l’iconico costume blu e giallo, che in effetti era già stato mostrato nella scena dei titoli di coda di Wolverine – L’immortale:

L’abbiamo quasi fatto in Wolverine – L’immortale. Ma dal momento in cui l’ho indossato per questo film ho detto: “Come mai non l’abbiamo mai fatto?“. Sembrava tutto al suo posto, così giusto, ho detto: “Ecco, è lui“. Ci sono lati diversi di Wolverine che non abbiamo mai visto nei film, è stato emozionante per me.