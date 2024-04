A margine dell’intervento alla CinemaCon di Las Vegas, il regista Shawn Levy ha parlato di Deadpool & Wolverine insieme a Screen Rant.

Parlando col popolare sito, Levy ha assicurato che Deadpool & Wolverine sarà, effettivamente, una pellicola con due protagonisti e non un “Deadpool 3”.

Per quanto riguarda la creazione della storia di Deadpool e Wolverine, mi sono sentito privilegiato ogni singolo giorno perché stiamo parlando di due gigantesche star del cinema in quelli che sono i loro ruoli più iconici. Mi ha anche dato una grande opportunità. È il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3. È una cosa diversa: c’è molto Deadpool e molto Wolverine. Non sta cercando di imitare nulla dai primi due film. Erano progetti fantastici, ma questa è un’avventura caratterizzata dall’avere due protagonisti.

Con Entertainment Tonight è anche tornato a toccare una questione da mesi e mesi molto discussa: il possibile cameo di Taylor Swift.

Quando l’inviato di ET pone a Levy la domanda su chi comparirà nel film con un cameo, il regista risponde:

Non posso credere che tu osi farmi una domanda alla quale so di non poter rispondere. Sai che non posso rispondere. Tutta l’America sa che non posso rispondere a quella domanda. Dirò di nuovo quello che ho detto prima sul palco: il proliferare di voci su chi è o non è in questo film è favoloso. Perché nessuno saprà mai la verità fino al 26 luglio.”