Deadpool & Wolverine, al cinema da fine luglio (GUARDA IL TRAILER), vedrà l’atteso ritorno dei due personaggi del titolo, ma non di Josh Brolin, interprete di Cable nel secondo capitolo delle avventure del mercenario chiacchierone.

In un’intervista con The Playlist, l’attore ha commenta la sua assenza dal cinecomic:

Volevo davvero tanto partecipare a quel film. La Marvel è un labirinto più complesso di quanto lo sarà mai Outer Range. E non saprò mai dove si va a parare o in cosa sono coinvolto o non sono coinvolto nel MCU al momento. [Interpretare] Cable è stato molto divertente. Mi è piaciuto farlo. Sono assolutamente innamorato di Hugh [Jackman]. Ora conosco Ryan [Reynolds] e ho incontrato Hugh un paio di volte, e penso che quando ha fatto Logan… Scott Frank, che l’ha scritto, è un mio buon amico e penso che l’unione di [questi personaggi in Deadpool & Wolverine] sia semplicemente fantastica. E Hugh, non so quanti anni abbia ora, 56? 57? Seriamente, quel tipo non invecchia. Quindi, sì. Sono un suo grande fan.