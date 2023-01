Decision to Leave, festeggiamo l’uscita del film di Park Chan-wook con la gift box ufficiale!

Manca pochissimo all’arrivo nei cinema italiani di Decision to Leave, il nuovo film diretto dall’acclamato Park Chan-wook (Mr. Vendetta, Old Boy, Lady Vendetta) che sarà distribuito in sala da Lucky Red a partire dal 2 febbraio. Il lungometraggio, lo ricordiamo, è stato premiato per la miglior regia al Festival di Cannes.

E proprio per festeggiare l’uscita del lungometraggio, Lucky Red ci ha spedito una gift-box dedicata alla pellicola di Park Chan-wook (ma anche ad altri suoi celebri lungometraggi). Potete scoprire il contenuto della scatola grazie alla reel a cura di Andrea Bedeschi e Mirko d’Alessio che trovate qua sotto!

DECISION TO LEAVE: LA TRAMA

Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, “Decision to leave” è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale. Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

