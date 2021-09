Durante l’attività stampa disi è ritrovato a parlare dei cinecomic Marvel entrando in un dibattito aperto un po’ di tempo fa da Martin Scorsese.

Il regista è apparso critico nei confronti dei cinecomic Marvel in un’intervista con Premiere, durante la quale ha ammesso:

Il problema di oggi… beh, se parliamo della Marvel il punto è che tutti questi film sono fatti con lo stampino. Alcuni registi riescono ad aggiungere un po’ di colore, ma la fabbrica è la stessa.

Il regista ha ribadito lo stesso concetto, forse in maniera più vigorosa, in un’intervista con il giornale spagnolo El Mundo:

Ci sono troppo film Marvel che non sono altro che un copia e incolla di altri. Forse questo tipo di film ci hanno trasformato un po’ in zombie.. ma di film ad alto budget di grande valore ce ne sono tanti oggi, non me la sento di essere pessimista. […] Chi ha detto che un film costoso non possa essere anche artisticamente rilevante? E sto pensando a registi come Christopher Nolan o Alfonso Cuarón.

Le dichiarazioni hanno già iniziato a scatenare reazioni molto forti, come quella del regista Neill Blomkamp:

What a fucking asshole https://t.co/vXH13aIAA1 — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) September 16, 2021

Va precisato, comunque, che il regista aveva lodato la scelta dei Marvel Studios di scegliere Chloe Zhao per la regia di Eternals in un confronto con la regista per Harpers Bazaar:

Sono il tuo più grande fan e credo sia stato geniale da parte della Marvel sceglierti, perché sei diametralmente opposta alla loro estetica.

L’ultima fatica del regista, il kolossal Dune, arriva nei cinema dello stivale proprio oggi. Il film, lo ricordiamo, è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia.

L'ultima fatica del regista, il kolossal Dune, arriva nei cinema dello stivale proprio oggi. Il film, lo ricordiamo, è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia.

Fonte: Indiewire, The Direct