Non mi piacciono le scene nei titoli di coda. C’è un tipo di emozione decisiva che cercavo con l’ultima inquadratura di Dune e non mi sarebbe piaciuto rovinarla, perciò no, non faccio uso delle scene nei titoli di coda. Non l’ho mai fatto e mai lo farò.

In una recente intervista con NME ha parlato die della decisione di non preannunciare la seconda parte della storia inserendo una scena aggiuntiva nei titoli di coda come succede in altri film:

Il regista ha poi smentito che esista una versione estesa lunga più di 6 ore come aveva suggerito Jason Momoa:

Adoro Jason, ma non esiste nulla del genere, non ci saranno altri montaggi… sì, avrei potuto lavorare a una versione più lunga e contemplativa, ma i piani erano altri.

A seguire, la sinossi della pellicola:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune”, girato in Ungheria e Giordania, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.