Continua lo stillicidio di informazioni su Dune 2 grazie al nuovo numero di Empire Magazine, nonostante il film sia stato purtroppo rinviato a marzo 2024 a causa del doppio sciopero a Hollywood.

Dopo la doppia copertina e l’immagine inedita di Timothée Chalamet, ora tocca a un nuovo sguardo ad Austin Butler, che nel film interpreta Feyd-Rautha, il feroce e imprevedibile assassino che nel film di David Lynch venne interpretato da Sting. Così lo descrive il regista Denis Villeneuve:

Villeneuve parla anche dell’altro personaggio nella foto, Lady Fenring, una Bene Gesserit interpretata da Léa Seydoux che nel romanzo di Herbert ha una parte molto piccola ma nel film sarà molto presente:

E a proposito dell’adattamento, Villeneuve spiega che Dune 2 completerà la trasposizione cinematografica del primo libro di Dune scritto da Herbert. Ma la storia non finisce lì, e il regista ha espresso il desiderio di proseguire nella sua opera arrivando a realizzare una trilogia cinematografica, come ribadisce a Empire:

Se riuscissi a fare una trilogia sarebbe un sogno. Vorrei adattare il Messia di Dune, che è stato scritto come reazione al fatto che il pubblico percepiva Paul Atreides come un eroe. Che non è ciò che lui voleva fare. Il mio adattamento di Dune è più vicino alla sua idea, ed è in realtà un avvertimento.