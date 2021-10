è ancora molto impegnato nella promozione stampa di Dune, il lungometraggio tratto dall’omonima opera sci-fi di Frank Herbert considerato che la pellicola uscirà il 22 ottobre negli Stati Uniti in contemporanea al cinema e su HBO Max.

Prima di dedicarsi a questa monumentale opera, il filmmaker canadese aveva già avuto modo di lavorare in ambito sci-fi con Blade Runner 2049. Uscito nel 2018, nonostante l’apprezzamento critico ricevuto, non è stato però capace di ottenere quei traguardi di box office che un blockbuster da 180 milioni di dollari di budget (esclusa P&A) dovrebbe raggiungere per risultare profittevole e dare vita a un prosieguo.

Con un botteghino globale di circa 260 milioni, il film avrebbe generato un’emorragia monetaria non indifferente. Al tempo, la casa di produzione Alcon e i suoi investitori avrebbero subito una perdita netta di 80 milioni di dollari. Durante una recente apparizione al ben noto podcast Happy, Sad, Confused (via The Playlist), Denis Villeneuve è tornato a parlare dell’esperienza avuta con il sequel della leggendaria fatica firmata Ridley Scott, spiegando di non averlo ancora rivisto, ma di essere lieto che il flop non l’abbia spedito nella ben nota “prigione dei registi”.

Sto aspettando ancora di distaccarmi un po’ di più da quel film prima di rivederlo. Il miracolo di quel film è che io sto ancora facendo lungometraggi e che tu stai parlando con me. Quando stavo lavorando a quel film sapevo bene che stavo flirtando con il disastro. Mi sono messo in una posizione di elevatissimo rischio artistico. Come mi disse Christopher Nolan una volta, stavo letteralmente camminando in un “territorio sacro”. Ed è vero, era come fare qualcosa di sacrilego. Il fatto che io stia ancora lavorando, chissà, magari se il film avesse funzionato cosa sarebbe successo, ma almeno posso dire di non essere stato bandito dalla comunità dei registi. Ma sarebbe potuto essere un gioco molto rischioso.

Nel gennaio del 2020, parlando della possibilità di un ritorno a quel franchise, spiegava:

È un luogo estremamente evocativo, quello di Blade Runner. Ma il problema sta tutto nella parola sequel. Penso che il cinema abbia bisogno di storie originali. Ma se tu mi domandassi se mi piacerebbe tornare a parlare di quell’universo in una maniera differente, ti direi di sì. Ma dovrebbe trattarsi di un progetto autonomo. Disconnesso dalle altre due pellicole. Un noir ambientato nel futuro. A vole mi sveglio nel cuore della notte pensandoci.

