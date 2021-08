Denis Villeneuve torna a opporsi allo streaming e chiarisce: “Non esistono Dune 1 e Dune 2”

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato le sue parole sul seguito della pellicola e in effetti in questa occasione ha precisato che “non esistono Dune 1 e Dune 2, ma Dune: Parte 1 e Dune: Parte 2“.

Ha poi aggiunto:

Negli ultimi decenni si è ripetuto più volte quanto fosse impossibile adattare questo libro, quanto fosse una sfida impossibile. Credo che sotto sotto lo studio lo pensi ancora [ride]. La prima cosa è stata dimostrare che Dune poteva rivelarsi un film bello e popolare, e credo di averlo dimostrato, visto che tutti alla Warner Bros e alla Legendary sostengono il progetto al 100% e sono tutti d’accordo sul fatto che dovrebbe esserci un risultato disastroso al botteghino per non mettere in moto Dune: Parte 2, visto che amano il film. Io, intanto, sono molto ottimista.

A causa della pandemia e in seguito a una decisione presa oramai l’anno scorso, Dune arriverà anche su HBO Max e Villenevue non ha ancora seppellito l’ascia di guerra:

Prima di tutto, l’antagonista numero uno del cinema è la pandemia. È così, sappiamo benissimo che l’industria è sotto enorme pressione al momento, ma continua a non piacermi come sia successo tutto. Francamente, vedere Dune in televisione è come guidare un motoscafo nella vasca da bagno. La trovo una cosa ridicola, è un film fatto come tributo all’esperienza cinematografica.

Al momento il regista è impegnato a scrivere:

Sto scrivendo la seconda parte al momento e mi sembra di avere di nuovo otto anni. La trovo una cosa molto insolita, è la prima volta che mi capita di vedere un mio film e avere un momento di profonda gratitudine e gioia che mi spinge a dire: “Grazie, vita, per avermi dato questa occasione“. Non so come la prenderanno gli altri, ma io? Denis Villeneuve a 14 anni? Grazie.