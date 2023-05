Come vi anticipavamo qualche ora fa condividendo una clip esclusiva del film, Denti da Squalo verrà mostrato in anteprima in tutta Italia lunedì 5 giugno. L’atteso nuovo film diretto da Davide Gentile e prodotto da Gabriele Mainetti uscirà al cinema l’8 giugno, ma tre giorni prima sarà possibile vederlo in numerosi cinema del paese (trova quello più vicino qui).

In particolare, noi di BadTaste.it vi segnaliamo l’anteprima a inviti organizzata da Arcadia Cinema, di cui siamo media partner. Il film verrà proposto alle ore 21:00 di lunedì 5 giugno ad Arcadia Cinema Stezzano (BG), presso Le Due Torri Shopping Center.

Partecipare è semplicissimo: cliccate sul link sottostante e riservate fino a due posti, cliccando poi sulla mail di conferma che riceverete. Come sempre, vi chiediamo di segnalarci tempestivamente qualora non poteste più partecipare all’evento, per dare la possibilità ad altre persone di ricevere l’invito.

Protagonisti di Denti da Squalo sono Tiziano Menichelli, Stefano Rosci, Virginia Raffaele, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

GUARDA: il trailer

DENTI DA SQUALO: LA TRAMA

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Vi ricordiamo che il film uscirà al cinema l’8 giugno grazie a Lucky Red.

