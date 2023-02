Denti da squalo: il poster del film prodotto da Gabriele Mainetti!

È lo stesso Gabriele Mainetti a condividere il teaser poster ufficiale di Denti da squalo, il film diretto da Davide Gentile, giovane regista qui al suo primo lungometraggio (ma autore del corto Food for Thought del 2016), che uscirà prossimamente nei cinema italiani.

Mainetti è produttore del film, e definisce così il suo ruolo e quest’opera:

Ho sempre vissuto la produzione con libertà assoluta. Faccio i film che voglio perché produco io. Produrre qualcun altro invece? Mmmh… l’idea mi ha sempre allettato, però era più un pensiero non una necessità, almeno fino a quando non ho incontrato Davide Gentile. Quale scelta migliore un pischello milanese alle prese con un racconto ambientato tra Ostia e Fiumicino? Davide nel suo DENTI DA SQUALO ha portato un candore e uno sguardo limpido che mi ha intenerito e commosso. Il film è spielberghiano nel suo DNA. Se da una parte Elliot aveva E.T. come migliore amico il nostro Valter ha uno squalo. Mi fermo qui. È solo al teaser poster.