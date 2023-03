La denuncia di Christina Ricci: “Hanno minacciato di farmi causa per aver rifiutato una scena di sesso”

Christina Ricci ha rivelato durante un recente episodio di “The View” (come riportato da Entertainment Weekly) che in passato è stata minacciata per essersi rifiutata di girare una scena di sesso.

L’attrice di Yellowjackets ha parlato di come i set cinematografici e televisivi siano cambiati per le donne nel corso degli anni e di come oggi sia molto più facile stabilire dei limiti:

È davvero fantastico. Noi donne di una certa età ne parliamo in continuazione, è bellissimo vedere che adesso non debbano affrontare tutto ciò che abbiamo dovuto affrontare noi. Possono dire: “Non voglio girare questa scena di sesso”, “non voglio essere nuda”. Possono porre dei limiti che noi non abbiamo mai avuto.

Ha poi aggiunto: