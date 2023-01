DGA Awards 2023: tutte le nomination, ci sono anche Steven Spielberg e Joseph Kosinski

La Directors Guild of America ha annunciato le nomination ai DGA Awards. I DGA, i SAG, i WGA e i PGA sono i quattro premi delle guild più importanti che fungono da principale indicatore sull’orientamento dell’Academy. In particolare, i premi del sindacato dei registi sono un importante indicatore sui nominati alla categoria corrispondente agli Oscar, così come sui vincitori. Dal 1950, sono otto le volte in cui il vincitore del DGA Award non ha ottenuto l’Oscar come miglior regista (l’ultima volta nel 2020, quando Sam Mendes ottenne il DGA ma l’Oscar andò a Bong Joon-Ho). L’anno scorso, il DGA andò a Jane Campion, che poi vinse l’Oscar per Il potere del cane.

La 75 esima cerimonia dei DGA si terrà il 18 febbraio.

A dominare le nomination di quest’anno sono Todd Field per Tár, Joseph Kosinski per Top Gun: Maverick, i Daniels per Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg per The Fabelmans e Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola.

Rimangono fuori diversi altri registi con ambizioni da Oscar, tra cui ovviamente James Cameron.

Nessuna donna nella cinquina, ma ci sono quattro donne tra le candidate al DGA al miglior esordiente alla regia, tra cui Alice Diop, Audrey Diwan, Antoneta Alamat Kusijanovic e Charlotte Wells – oltre a John Patton Ford.

Ecco tutte le nomination:

MIGLIOR REGISTA DI UN FILM

TODD FIELD

Tár

(Focus Features)

Unit Production Manager: Nigel Wooll; First Assistant Director: Sebastian Fahr‑Brix

JOSEPH KOSINSKI

Top Gun: Maverick

(Paramount Pictures)

Unit Production Managers: LeeAnn Stonebreaker, Tommy Harper; First Assistant Director: Scott Robertson; Second Assistant Directors: Andrew Stahl, Robert E. Kay; Second Second Assistant Director: Spencer Taylor

DANIEL KWAN & DANIEL SCHEINERT

Everything Everywhere All at Once

(A24)

Unit Production Manager: Allison Rose Carter; First Assistant Director: Rodney Smith; Second Assistant Director: John Nasraway; Second Second Assistant Director: Ken C. Wu

MARTIN MCDONAGH

The Banshees of Inisherin

(Searchlight Pictures)

First Assistant Director: Peter Kohn

STEVEN SPIELBERG

The Fabelmans

(Universal Pictures)

Unit Production Manager: Carla Raij; First Assistant Director: Josh McLaglen; Second Assistant Director: Heather Wagner‑Wang; Second Second Assistant Director: David Stickler

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE DI UN FILM

ALICE DIOP

Saint Omer

(Neon Rated)

AUDREY DIWAN

Happening

(IFC Films)

JOHN PATTON FORD

Emily the Criminal

(Roadside Attractions/Vertical)

ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIC

Murina

(Kino Lorber)

CHARLOTTE WELLS

Aftersun

(A24)

