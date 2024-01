Durante un’intervista con Empire, Diablo Cody ha parlato del film mai realizzato su Madonna ammettendo di non avere rimpianti.

“Nessuno al mondo può dire di aver trascorso un’estate surreale del 2020 praticamente in quarantena con una delle più grandi star al mondo, creando e condividendo storie” ha ammesso Cody, che avrebbe dovuto scrivere la sceneggiatura del film. Il ruolo doveva essere di Julia Garner, attrice di Inventing Anna, mentre alla regista ci sarebbe stata Madonna stessa.

Poi, esattamente un anno fa, lo sviluppo del progetto alla Universal Pictures si è fermato a causa della decisione di Madonna di concentrarsi sul suo tour mondiale.

“Non ho alcun rimpianto su quell’esperienza, non si è fatto solo per questioni logistiche” ha aggiunto Cody. “Vivere un’esperienza simile, specialmente da donna cresciuta in una certa epoca… faccio ancora fatica a crederci“.

