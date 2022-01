In, la pellicola del 2009 firmata Quentin Tarantino, Diane Kruger ha interpretato Bridget Von Hammersmark. Eppure, per lo meno inizialmente,non voleva affidare la parte in questione all’attrice e modella tedesca perché, a quanto pare, non era rimasto impressionato da lei dopo averla vista in un suo precedente film.

A raccontare l’aneddoto sull’acclamato Bastardi senza gloria è stata proprio la diretta interessata, Diane Kruger, durante il podcast Reign with Josh Smith durante il quale ha anche raccontato come, alla fine, sia finita nell’importante team d’attori della pellicola ucronica concepita dal papà di Pulp Fiction.

Per Bastardi senza gloria aveva sottoposto ad audizione praticamente tutti. Ma non mi voleva sottoporre alle audizioni perché aveva visto un film in cui recitavo che non gli era piaciuto. Capisci cosa intendo? Non credeva in me all’inizio. E, letteralmente, l’unico motivo per cui feci anche io il provino è perché non era rimasto più nessuno da esaminare per la parte [in lingua tedesca, ndr.]. Sono dovuta salire a bordo di un aereo – pagato di tasca mia – da New York alla Germania perché lui – anche se è americano – non mi avrebbe incontrato negli USA per cui eccomi qua a fare tutti questi giri che mi avevano indisposta non poco. E così ho pensato, sai cosa? Che andasse a ca*are. Gli avrei dimostrato che potevo farcela. Grazie al cielo tutto è andato per il verso giusto. Però a volte sembra tutto così ingiusto e devi cambiare la narrativa delle cose.