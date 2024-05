Alla veneranda età di 98 anni, Dick Van Dyke non si vuole proprio fermare. L’attore, noto soprattutto per il ruolo dello spazzacamino Bert in Mary Poppins, ha sempre sostenuto che non andrà mai in pensione e non vuole venire meno ai suoi propositi.

In una recente intervista con Deadline, ha dichiarato:

Ho appena fatto la mia prima soap opera! Non l’avevo mai fatto prima! [In un’episodio di Il tempo delle nostre vite uscito l’anno scorso] ho interpretato un vecchio, ovviamente, su una sedia a rotelle. Mia moglie interpretava la mia assistente. Ora mi piacerebbe fare un one man show. Cary Grant l’ha fatto. E anche Gregory Peck. Andavano in giro e parlavano delle loro carriere. Penso che sarebbe divertente.

Ragionando sulla sua longeva carriera, l’attore insiste di non aver mai avuto un vero e proprio impulso alla recitazione e che il suo successo è stato un puro caso. “Si trattava di divertirsi e basta. Ho sempre amato quello che facevo. Se mi fosse sembrato un lavoro, probabilmente avrei smesso molto tempo fa, ma mi piaceva e basta”. Ritornando con la mente a quando tutto è iniziato, più di 80 anni fa, ricorda: “Ho iniziato a 17 anni come annunciatore radiofonico. Ho trovato quel lavoro perché c’era la guerra e tutti erano arruolati. A quell’età gestivo da solo una stazione radio ogni sera”. Amava quel lavoro e quando la televisione si diffonde dopo la guerra, vaglia la possibilità di fare l’annunciatore televisivo. Ma invece forma un gruppo di comici, The Merry Mutes, con l’amico Phil Erickson, che lo porta in giro per il Paese, tra spettacoli dal vivo e spot televisivi, e alla fine gli procura un’audizione alla CBS, dove ottiene un contratto di sette anni. Successivamente si dedica a Broadway, dove nel 1960 è protagonista con Chita Rivera del musical Bye Bye Birdie. Lo spettacolo si rivela grande successo: Van Dyke vince un Tony Award per la sua interpretazione e si fa notare da Carl Reiner, che lo ingaggia per il ruolo di Rob Petrie nella sitcom della CBS The Dick Van Dyke Show, andata in onda tra il 1961 ed il 1966, che gli fornisce fama a livello nazionale.

Tornando all’oggi, l’attore rimpiange tutti i suoi cari amici e colleghi che non ci sono più:

C’è una sorta di tristezza nel [guardare 98 Years of Magic, recente speciale della CBS a lui dedicato]. perché tutte le persone meravigliose che ho amato e con cui ho lavorato nel corso degli anni se ne sono andate. Mi sono reso conto di aver superato un’intera generazione… Mi mancano Rose [Marie] e Morey [Amsterdam, suoi colleghi nel The Dick Van Dyke Show] e tutte le persone meravigliose con cui ho lavorato negli anni. Avrebbero dovuto essere lì.

