Da Variety apprendiamo che l’attore e comico Dick Van Dyke ha riportato lievi ferite dopo un incidente d’auto a Malibu, in California, la settimana scorsa.

Poco dopo le 11:00 del 15 marzo, il 97enne è andato a sbattere con la sua Lexus contro un cancello nel bel mezzo di un temporale.

Le ferite riportate, come confermato dalle autorità, sono state solamente di lieve entità.

97-year-old Dick Van Dyke crashes car into gate in Malibu 😳💥 pic.twitter.com/A5lJkAR1aH — Daily Loud (@DailyLoud) March 22, 2023

Abbiamo visto Dick Van Dyke al cinema nel 2018 per un cammeo in Il ritorno di Mary Poppins; l’anno scorso, poi, è apparso nel video musicale di Arlene & The Vantastix, la band di sua moglie Arlene Silver. Più di recente, il mese scorso, l’attore è diventato il partecipante più anziano della gara di canto The Masked Singer.

