Nella nuova puntata del suo podcast The Town, l’insider Matthew Belloni (le cui indiscrezioni si sono spesso rivelate tendenzialmente accurate), ha svelato quali sono le dieci star più gentili di Hollywood fuori dallo schermo (in base alla sua esperienza, naturalmente). Belloni, insieme alla collega Lacey Rose, ha stilato una “lista definitiva” basata su “interazioni passate, contatti e passaparola”.

Ecco chi comprende: Amy Adams, Jennifer Aniston, Sterling K. Brown, Will Ferrell, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Allison Janey, Tom Hiddleston, Bryan Cranston e Jennifer Garner. A questa si aggiungono alcune menzioni d’onore, conferite a Margot Robbie, Ed Helms, Josh Gad, Octavia Spencer e Conan O’Brien.

Guardando l’elenco, possiamo notare come prevalgano gli attori comici, come Will Ferrell (Elf, Anchorman) e i conduttori di talk show (Kimmel, Meyers, e O’Brien). In alcuni casi, il carattere della star si riflette nei personaggi interpretati sullo schermo, come Brown, noto per il ruolo del premuroso padre e marito Randall in This is Us; in altri avviene l’esatto opposto, ad esempio con Bryan Cranston, celebre come il temibile Walter White in Breaking Bad. Alcuni delle star menzionate, inoltre, condivideranno la scena in film di prossima uscita, tra cui l’attesissimo Barbie, che vedrà Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Will Ferrell in una parte ancora imprecisata.

