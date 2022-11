Dirty Dancing 2: altri attori del film originale torneranno nel sequel secondo Jennifer Grey

La prossima primavera inizierà la produzione di Dirty Dancing 2, sequel dell’iconico film del 1987, e, come sappiamo, il cast comprenderà anche Jennifer Grey, AKA Frances “Baby” Houseman.

Intervistata da Extra l’attrice ha confermato che il progetto si farà e che oltre a Baby anche altri personaggi del film originale compariranno nel film.

Qua sotto trovate l’intervista:

Noto come Dirty Dancing – balli proibiti in Italia, il film con Jennifer Grey e Patrick Swayze (scomparso nel 2009 all’età di 57 anni) ha dato vita, nel 2004, a una rivisitazione interpretata da Diego Luna (Rogue One: a Star Wars Story, Narcos: Messico) e Romola Garai, Dirty Dancing 2 (Dirty Dancing: Havana Nights), e a un remake televisivo nel 2017.

Questa la sinossi del film:

Il cult anni ’80 che ha fatto ballare un’intera generazione. Anni ’60, l’adolescente Baby è in un villaggio vacanze con la famiglia quando incontra l’istruttore di ballo Johnny Castle. Con l’aitante ballerino la giovane scoprirà la passione e la sensualità della danza e imparerà il significato della parola amore.

