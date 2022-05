Giusto una decina di giorni fa, in occasione della CinemaCon di Las Vegas, la Lionsgate è tornata a ribadire l’intenzione di dare vita a un vero e proprio sequel di, il cult del 1987 diretto dal compianto Emile Ardolino e interpretato da ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

In una recente intervista al talk show della ABC The View riportato dal The Independent, Jennifer Grey ha potuto ricordare la lavorazione di Dirty Dancing, nello specifico la riluttanza iniziale al lavorare con Patrick Swayze. I due avevano già condiviso il set di Alba Rossa, il leggendario film del 1984 diretto da John Milius. Fu proprio in quell’occasione che l’attrice rimase infastidita dall’atteggiamento troppo “macho” che l’attore aveva. L’attrice non voleva averlo come partner in Dirty Dancing e, spiega, ci volle una adeguata opera di convincimento durante le prove per farle cambiare idea:

Patrick faceva degli scherzi a me e a tutti. Era sempre in ritardo, aveva questo atteggiamento da boss e faceva il macho, una cosa che non reggevo proprio. Ne avevo davvero abbastanza e non volevo rilavorare con lui […] Mi trascinò in un corridoio per dirmi “Ti voglio bene, ti voglio bene e mi dispiace davvero. So che non mi vuoi nel film”. Aveva le lacrime agli occhi. E anche io, anche se non per la stessa ragione. Pensavo che “Porca miseria, questo tizio lavorerà con me”. Lui ripeteva che “Vedrai, potremo fare qualcosa di sensazionale”. Risposi “Ok, proviamo”. Rientriamo, mi prende fra le sue braccia e a quel punto penso “Ok, ho finito”. Non c’era davvero qualcuno che poteva competere.

Patrick Swayze, lo ricordiamo, è morto il 14 settembre 2009 all’età di 57 anni, venti mesi dopo una diagnosi di cancro al pancreas.

