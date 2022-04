È proprio vero che nessuno può mettere Baby in un angolo: trentacinque anni dopo i “balli proibiti” di Johnny Castle (Patrick Swayze) e Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey), la Lionsgate ha annunciato, durante la CinemaCon di Las Vegas, che produrrà un sequel di, il cult del 1987 diretto dal compianto Emile Ardolino.

Come segnala Entertainment Weekly, durante la presentazione della Lionsgate fatta all’evento di Las Vegas, un voiceover, che accompagnava le immagini del Dirty Dancing originale, ha annunciato che “Jennifer Grey tornerà al villaggio Kellerman nel prossimo capitolo”. Allo stato attuale delle cose, non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama pellicola.

Noto come Dirty Dancing – balli proibiti in Italia, il film con Jennifer Grey e Patrick Swayze (scomparso nel 2009 all’età di 57 anni) ha dato vita, nel 2004, a una rivisitazione interpretata da Diego Luna (Rogue One: a Star Wars Story, Narcos: Messico) e Romola Garai, Dirty Dancing 2 (Dirty Dancing: Havana Nights), e a un remake televisivo nel 2017.

Questa la sinossi del film:

Il cult anni ’80 che ha fatto ballare un’intera generazione. Anni ’60, l’adolescente Baby è in un villaggio vacanze con la famiglia quando incontra l’istruttore di ballo Johnny Castle. Con l’aitante ballerino la giovane scoprirà la passione e la sensualità della danza e imparerà il significato della parola amore.

Tecnicamente, il progetto era già stato annunciato dalla Lionsgate nell’estate del 2020 (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ma poi, a parte una dichiarazione di Jennifer Grey che spiegava che il film non avrebbe rimpiazzato in alcun modo Patrick Swayze, non abbiamo saputo più nulla.

Patrick Swayze, lo ricordiamo, è morto il 14 settembre 2009 all’età di 57 anni, venti mesi dopo una diagnosi di cancro al pancreas.

