Disco Boy: l’8 marzo al Cinema Troisi anteprima e dibattito con Giacomo Abbruzzese, Hélène Louvart e Laëtitia Ky!

Si avvicina l’uscita di Disco Boy, il film di Giacomo Abbruzzese premiato pochi giorni fa alla 73 esima edizione della Berlinale con l’Orso d’Argento per il miglior contributo artistico per la fotografia di Hélène Louvart.

L’8 marzo il film verrà presentato in anteprima al Cinema Troisi di Roma, alle ore 21:00: dopo il film, si terrà un dibattito con il regista Giacomo Abbruzzese, la direttrice della fotografia Hélène Louvart e l’interprete e attivista Laëtitia Ky, moderata dal nostro Gabriele Niola. Sarà quindi un’occasione non solo per vedere la pellicola il giorno prima della sua uscita in sala, ma anche di approfondirne la realizzazione con i talenti che vi hanno lavorato davanti e dietro la macchina da presa.

Nel cast di Disco Boy anche Franz Rogowski (Undine, Freaks Out), l’esordiente Morr Ndiaye e Laëtitia Ky e Matteo Olivetti. Inoltre, la colonna sonora è firmata dalla stella della musica elettronica Vitalic.

DISCO BOY: LA TRAMA

Dopo un lungo e difficile viaggio attraverso l’Europa, Aleksei arriva a Parigi per arruolarsi nella Legione Straniera. In cerca di una nuova vita, è pronto a tutto pur di ottenere il passaporto che gli è stato promesso. Sul Delta del fiume Niger, Jomo combatte le multinazionali petrolifere che minacciano la vita nel suo villaggio. Alla testa di un gruppo armato, un giorno rapisce dei cittadini francesi. A intervenire e’ un commando della Legione Straniera, condotto da Aleksei. L’incontro tra i due avrà dei risvolti inattesi. I destini di Aleksei e Jomo si sovrapporranno, proseguendo al di là dei confini, dei corpi, della vita e la morte.