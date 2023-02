Disco Boy: il poster del film con Franz Rogowski premiato alla Berlinale

Uscirà il 9 marzo al cinema grazie a Lucky Red Disco Boy, primo lungometraggio di Giacomo Abbruzzese, premiato pochi giorni fa alla 73 esima edizione della Berlinale con l’Orso d’Argento per il miglior contributo artistico per la fotografia di Hélène Louvart. Abbruzzese ha ricevuto, durante la Berlinale, anche il Premio Kinéo e GCHR per i Diritti Umani, che per la prima volta nella sua storia è stato attribuito a un autore italiano.

GUARDA – Il trailer e le clip

Nell’attesa, Lucky Red ha condiviso oggi il suggestivo poster della pellicola, che vede nel cast Franz Rogowski (Undine, Freaks Out), l’esordiente Morr Ndiaye, l’artista attivista Laëtitia Ky e Matteo Olivetti. Inoltre, la colonna sonora è firmata dalla stella della musica elettronica Vitalic.

Potete vedere il poster qui sotto!