Sono iniziate le riprese di, atteso sequel del film Disneyarrivato al cinema nel 2007.

E il regista Adam Shankman ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una foto di gruppo direttamente dal dietro le quinte con tutti i ballerini coinvolti nel progetto.

Trovate lo scatto qua sotto:

Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel faranno parte del cast del progetto.

Nella storia, Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e la figlia Morgan sono intenti a trasferirsi in una nuova casa in periferia. Quando però iniziano a presentarsi i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare la sua vita in una favola perfetta. Tuttavia l’incantesimo si ritorce contro la protagonista e Giselle dovrà fare una corsa contro il tempo per salvare la propria famiglia e il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

Stando alle ultime voci, nel lungometraggio faranno la loro comparsa anche Biancaneve e i sette nani che avranno persino un loro numero musicale.

Ricordiamo che il presidente di produzione di Disney Studios Sean Bailey ha annunciato ufficialmente che la major è al lavoro sul sequel di Come d’incanto, intitolato Disenchanted e in arrivo direttamente su Disney+, in occasione dell’Investor Day della Disney l’anno scorso.

Il film originale era una satira dei musical dedicati alle principesse Disney: Giselle era una principessa dei cartoni animati che si ritrovava nella moderna New York City.

Brigette Hales (C’era una volta) si è occupata della sceneggiatura assieme a Shankman e a Richard Lagravenese (P. S. I Love You), Scott Neustadter e Michael Weber (500 giorni insieme).

Il primo film è stato candidato a tre Oscar e ha incassato 340 milioni di dollari.

Quanto attendete il sequel Disenchanted in arrivo su Disney+? Ditecelo come sempre nei commenti!

FONTE: Adam Shankman/Instagram