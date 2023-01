Disney celebra il suo 100° anniversario con delle nuove edizioni home video di pregio dei propri film

In occasione del su 100° anniversario la Disney ha deciso di dare un nuovo lustro ai suoi numerosi prodotti con delle nuove edizioni nome video per tutti gli amanti del collezionismo.

LEGGI – I dieci momenti più spaventosi dei film Disney

Negli Stati Uniti in esclusiva per Best Buy saranno disponibili delle edizioni steelbook con 4K e Blu-ray di titoli come La sirenetta, La bella e la bestia, Aladdin, Frozen, Encanto, Toy Story, Coco e Cars.

Invece per Wallmart saranno disponibili delle edizioni con slipcover di La sirenetta, La bella e la bestia, Frozen, Oceania, Toy Story e la raccolta di cortometraggi Mickey & Minnie: Volume 1.

Non sappiamo ancora se saranno previste anche delle edizioni italiane dei sopracitati prodotti. Potete vedere le immagini delle edizioni americane qua sotto:

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com