Disney starebbe valutando l’allungamento della finestra cinematografica per i film d’animazione

Nei mesi più duri della pandemia, la Disney ha adottato un approccio diversificato alla distribuzione dei suoi lungometraggi. Siamo passati dall’arrivo in contemporanea al cinema e in streaming su Disney Plus con Accesso VIP (come accaduto a Black Widow, Jungle Cruise, Crudelia e Raya e l’Ultimo Drago), al ritorno esclusivo della finestra theatrical con modalità tenmporali che potevano variare da progetto a progetto: 30 giorni per i film d’animazione e un periodo variabile fra i 45 e i 70/80 per i vari live action. Poi c’è stato il caso del tutto a parte di ben tre film Pixar – Soul, Luca e Red – distribuiti esclusivamente in streaming cosa, questa, che avrebbe generato non pochi malumori in seno alla divisione della Disney poc’anzi citata (ECCO I DETTAGLI).

Nel pezzo dell’Hollywood Reporter che abbiamo già citato in merito ai nuovi – e ancora latitanti – film di Star Wars, viene segnalato che la Disney starebbe valutando di tornare ad allungare la finestra di esclusività cinematografica dei suoi progetti animati dopo le pessime performance commerciali di Lightyear – 226 milioni di dollari d’incasso a fronte di un budget di almeno 200 – e Strange World al quale è andata anche peggio: 73.6 milioni di dollari al botteghino mondiale di fronte a un cartellino del prezzo di 180.

Gli insider della compagnia citati dal magazine sono convinti che le scarse prove commercili di questi film siano state anche causate dalla “confusione di un mercato” fatto di famiglie ormai abituate, in tempo di pandemia, al fatto che i cartoni animati della Casa di Topolino sarebbero poi arrivati in tempi brevi in streaming su Disney Plus.

La major avrebbe intenzione di tornare ad allungare la finestra theatrical già a partire da Elemental, nuova opera della Pixar in uscita a giugno, e poi con Wish, la nuova produzione Disney Animation prevista per novembre.

FONTE: The Hollywood Reporter