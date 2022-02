La Disney ha annunciato ufficialmente il progetto “Storyliving by Disney , una comunità residenziale curata dalla stessa divisione che si occupa dei parchi a tema, delle crociere Disney Cruise Line e di altre esperienze. La prima comunità, nota come, sarà composta da 1900 unità abitative e metterà radici nella città di Rancho Mirage a Palm Springs, in California.

Cotino è già stata descritta come una “oasi dinamica e creativa, una destinazione per i sognatori curiosi e per tutti coloro che cercano esplorazione, innovazione e ispirazione“.

Come dichiarato da Josh D’Amaro, capo di Disney parks:

C’è una richiesta incredibile per tutto ciò che riguarda la Disney. I nostri ammiratori continuano a cercare nuovi modi per interagire con noi e per rendere la Disney una parte integrante della loro vita. [Nelle comunità del brand] sarà possibile far parte della Disney per sempre.

Prezzi, mutui e altri dettagli non sono stati ancora annunciati, ma le residenze saranno condomini, case monofamiliari e ville, mentre non sono previste invece unità abitative in affitto. Alcuni quartieri di Cotino saranno progettati esclusivamente per persone dai 55 anni in su, un mercato a cui la Disney punta particolarmente.

Nelle comunità è previsto intrattenimento dal vivo, esperienze di benessere, seminari e anche una zona lago con una spiaggia ad uso privato. Ci sarà comunque una parte pubblica, con alberghi e un centro commerciale: tutti i visitatori intenzionati a visitare la spiaggia dovranno acquistare un biglietto giornaliero.

Nonostante il nome del progetto sia “Storyliving by Disney”, la compagnia non deterrà la proprietà delle comunità né si occuperà di costruire e vendere le case visto che si tratterà di funzioni espletate da terzi. Tuttavia, gli Imagineers (il gruppo creativo dietro i parchi a tema) collaborerà alla progettazione di Cotino e di altre comunità, mentre la Disney si occuperà del marketing.

“Walt ha sempre cercato di costruire una comunità coesa e legata da una storia” ha aggiunto D’Amato. “Sebbene queste comunità non siano dei parchi a tema, sono dotate dello stesso spirito. Walt avrebbe adorato tutto questo“.

Per il momento non è stato annunciato quando Cotino e le altre comunità saranno pronte.

Ecco altri concept grazie a USA Today: