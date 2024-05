Poco fa vi abbiamo segnalato la classifica dei blockbuster che hanno generato più utili al box-office nel corso del 2023 e, adesso, tocca al rovescio della medaglia, ovvero quella dei film che hanno generato le perdite maggiori, in cui ben 4 delle 5 posizioni segnalate da Deadline sono occupate dalla Disney.

Vale la pena notare che, come per la chart dei lungometraggi che hanno generato più utili, anche qua i calcoli fatti da Deadline tengono in considerazione tutte le eventuali variabili: gli incassi, le spese di produzione, quelle di marketing, le partecipazioni per i residuali, la vendita dei diritti Tv etc etc.

E per la Disney i dati non sono confortanti.

In prima posizione abbiamo The Marvels dei Marvel Studios, con una perdita pari a 237 milioni, in seconda The Flash di Warner DC con 155 milioni di passività e poi, a seguire, solo blockbuster Disney come: Indiana Jones (-143 milioni), Wish (-131 milioni) e, infine, Haunted mansion (-117 milioni).

