La Disney si è “liberata” di The Bikeriders: l’atteso film di Jeff Nichols non verrà infatti più distribuito da 20th Century Studios, dopo che la data di uscita (fissata al 1 dicembre) era stata sospesa e la major aveva chiaramente perso interesse nel promuovere una campagna premi (non ritenendolo probabilmente un titolo adatto).

New Regency, già investitore nel recente flop The Creator, ha quindi deciso di trovare un’altra casa per la pellicola, e l’ha trovata in Focus Features, con cui aveva già prodotto The Northman. Universal Pictures si occuperà della distribuzione internazionale, inclusa quella italiana.

Presentato al festival di Telluride, il film è stato accolto positivamente dalla critica e vede nel cast Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy. La storia, ispirata a fatti realmente accaduti, racconta l’ascesa di un club di motociclisti del midwest chiamato The Vandals, e delle vite dei suoi membri: nel corso di un decennio il gruppo si evolve da un punto di ritrovo per emarginati a una gang ben più sinistra che finirà per minacciare lo stile di vita unico dei suoi membri originali.

Fonte: Deadline

