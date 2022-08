Il profilo Instagram Ufficiale della D23 ci ricorda che manca un mese al Disney Plus Day dell’8 settembre, la giornata in cui la Casa di Topolino effettuerà una serie di comunicazioni e annunci, ancora avvolti nel mistero, circa la popolare piattaforma streaming.

Qua sotto potete vedere il post:

Al momento non è ancora trapelato sostanzialmente nulla circa i contenuti del Disney Plus Day. Tuttavia, dato che siamo già arrivati al 9 agosto e la major non ha ancora diramato alcuna comunicazione ufficiale circa l’arrivo in streaming di Thor: Love and Thunder su Disney Plus è possibile che lo studio abbia deciso di percorrere una strada differente rispetto a Doctor Strange nel multiverso della follia, arrivato sulla piattaforma dopo circa 45 giorni dalla release theatrical. Magari, come già accaduto a novembre del 2021 con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Thor: Love and Thunder potrebbe finire per essere una delle chicche in programma per la giornata dell’8 settembre.

Ovviamente vi terremo aggiornati…

Cosa ne pensate? Se siete iscriti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!