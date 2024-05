Nonostante il successo della serie tv Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, già rinnovata per una seconda stagione, la Disney ha rinunciato a un altro adattamento di un romanzo di Rick Riordan, e cioè La figlia degli abissi, uscito nel 2021.

A rivelarlo lo stesso Riordan sul suo sito, tra i vari aggiornamenti ha infatti spiegato di essere stato al lavoro sulla sceneggiatura per un film direct-to-streaming per Disney+. La strategia della major è cambiata in questo senso, ed evidentemente la nuova direzione (più orientata verso le uscite cinematografiche) non vede il potenziale di un film di questo tipo:

I diritti de La figlia degli abissi sono tornati in mio possesso dopo che abbiamo sviluppato per diverso tempo una sceneggiatura per trarne un film in uscita su Disney+. Non ci sono stati problemi con la sceneggiatura o il team coinvolto. Adoravo tutte le persone che ci hanno lavorato! Semplicemente c’è stata una contrazione nei budget, da quello che mi sembra di capire: sarebbe stato un film troppo costoso da realizzare. So che queste decisioni possono deludere i fan, ma sono molto comuni nell’industria cinematografica, e capitano fin troppo spesso. Riuscire a realizzare qualcosa, anche nella migliore delle situazioni, è mostruosamente difficile. Ho imparato ad avere moltissimo rispetto per produttori, dirigenti e sceneggiatori che riescono a cavarsela in un contesto così difficile e riescono a mettere in cantiere nuovi progetti. Non so quale sarà il futuro de La figlia degli abissi. Immagino dovremo attendere!

Questa è la descrizione ufficiale del romanzo:

È tempo delle temute prove di fine anno alla Harding-Pencroft Academy, che vanta tra i suoi diplomati i migliori scienziati marini, guerrieri navali, navigatori ed esploratori subacquei del mondo, e Ana Dakkar non intende fallire. Dopo la morte dei genitori, l’accademia e suo fratello Dev sono l’unica famiglia che le rimane. Quando però, sulla strada verso il porto, assiste a un attacco letale contro la Harding-Pencroft da parte della loro scuola rivale, tutto le viene strappato via per sempre. Catapultati nella guerra tra i due istituti, Ana e i suoi compagni tenteranno una disperata fuga attraverso l’oceano. È allora che la ragazza scoprirà la verità sulle proprie origini, insieme alla causa per cui i genitori hanno perso la vita: il Nautilus, il leggendario sottomarino del Capitano Nemo. Per Ana è impossibile da credere. Ma quando il nemico li stanerà, sarà costretta a immergersi nei profondi abissi dell’oceano per salvare i suoi amici, e tutto ciò che credeva fantasia diventerà realtà…

