Doctor Strange nel multiverso della follia, il secondo capitolo diretto da Sam Raimi, è costato molto più di quanto riportato a margine dell’uscita del film.

La pellicola arrivata al cinema del 2022 è costata in totale ben 414,9 milioni di dollari, diventando a tutti gli effetti uno dei capitoli più costosi dell’Universo Cinematografico Marvel, battendo perfino Avengers: Age of Ultron (costato 388,3 milioni di dollari), che però aveva generato più profitti.

I budget dei film sono generalmente un segreto ben custodito da parte delle compagnie cinematografiche, che tendono ad assorbirne i costi nelle spese generali. Nel Regno Unito, tuttavia, le major hanno l’obbligo di dichiarare con precisione il costo di ogni singolo film girato nel paese.

Il motivo è che le compagnie che girano nel Regno Unito hanno diritto, se rispettano certi standard, ad accedere a degli sgravi fiscali governativi pari al 25,5% del budget. I fattori per accedervi sono vari, e dipendono da quanto una produzione si è svolta nel Regno Unito, da quanto Regno Unito viene mostrato nel film e da quanti attori e componenti inglesi della troupe vengono coinvolti.

Per ricevere i rimborsi, almeno il 10% dei costi di produzione devono riferirsi ad attività inglesi, perciò per dimostrarlo al governo, gli studi aprono delle società di produzione a parte per ogni film che realizzano nel Regno Unito. Queste si occupano di gestire ogni singolo aspetto economico dalla pre-produzione alla post-produzione, andando a coprire anche eventuali costi dopo l’uscita di un film. Sono poi obbligate a dichiarare ogni singola voce impiegata nella realizzazione di un film, dai compensi al catering.

Come dimostra la classifica seguente, con 414,9 milioni di dollari Doctor Strange 2 è stato uno dei film più costosi per i Marvel Studios tra quelli girati nel Regno Unito. Gli sgravi fiscali sono poi ammontati a 64,3 milioni di dollari, il che porta il budget netto speso dalla Disney a 350,6 milioni di dollari.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Fonte

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate