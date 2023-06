In occasione del grande evento WWDC 2023 lunedì sera, Tim Cook ha presentato al mondo il nuovo, rivoluzionario (e assai costoso) visore per la realtà aumentata Apple Vision Pro, che promette di rivoluzionare il settore.

Il visore, che verrà immesso sul mercato americano all’inizio del 2024 con un costo di 3.499 dollari, è in grado di immergere l’utente in un ambiente virtuale misto, ha un suo sistema operativo in grado di dialogare con gli altri sistemi operativi dei dispositivi Apple e può essere utilizzato per una gran quantità di situazioni, dalle videocall alla navigazione online, il tutto con il movimento degli occhi e i gesti delle mani. Si propone anche come dispositivo per l’intrattenimento personale, e grazie ai due display oled 4K e al suono immersivo, potrà essere utilizzato per vedere film e serie tv in maniera inedita, oltre che per calarsi in esperienze virtuali legate al mondo dell’intrattenimento.

Durante la presentazione è intervenuto anche Bob Iger della Disney, che ha annunciato una partnership speciale con il colosso della tecnologia per rendere disponibile la piattaforma streaming Disney+ sul dispositivo al lancio.

Iger ha affermato che questa integrazione permetterà alla Disney di portare i suoi contenuti ancor più vicino ai fan, creando “esperienze profondamente personali in maniera prima impossibile da fare”. Nel video è stato mostrato un momento in cui un utente vedeva The Mandalorian su Apple Vision Pro, e successivamente interagiva con una versione virtuale del pianeta Tattooine.

“Siamo fieri di affiancare ancora una volta la più grande compagnia dedicata al racconto e alla narrazione con la più grande compagnia di tecnologia e innovazione, con l’obiettivo di portare la magia nella realtà,” ha aggiunto Iger. “Questi sono solo alcuni dei modi in cui potremo portare il mondo Disney nel vostro mondo grazie ad Apple Vision Pro, e in futuro condivideremo altre idee”.

Potete vedere il video con un’anteprima di come sarà Disney+ su Apple Vision Pro qui sotto:

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate