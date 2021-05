Nel corso di questi mesi di pandemia vi abbiamo raccontato delle chiusure e delle riaperture dai vari parchi a tema sparsi qua e là per il globo, da quellia quelli, daa Disneyland passando per Walt Disney World.

Proprio in riferimento a Disneyland Paris, siamo ancora in attesa di scoprire quanto potrà riaprire i battenti il parco alle porte di Parigi (Disneyland ad Anaheim è tornato operativo, con tutti i protocolli sanitari del caso, alla fine di aprile).

Intanto, l’ufficio stampa italiano del parco ha poc’anzi diramato un comunicato stampa circa l’arrivo di una serie di podcast ufficiali dedicati proprio a Disneyland Paris.

Trovate tutto quello che c’è da sapere qua sotto.

Disneyland Paris lancia una collana di podcast per un viaggio nel cuore della magia!

Otto i podcast che racconteranno i 2 Parchi Disney, le attrazioni, gli hotel e tanto altro…

Disneyland Paris, 14 maggio 2021– Disneyland Paris in attesa di riaprire i cancelli della Magia lancia per la prima volta una collana di otto podcast gratuiti contenenti tante curiosità ed aneddoti utili per organizzare e vivere al meglio una vacanza da sogno in famiglia o con gli amici.

Accompagnati dalle voci narranti di Valentina De Poli e Alessio Giannone alias Pinuccio, gli ascoltatori inizieranno un viaggio incantato attraverso i due Parchi Disney, gli hotel, i ristoranti e le attrazioni presenti all’interno del Resort.

Nei primi episodi, Valentina grande frequentatrice di Disneyland Paris racconta ad Alessio quanto sia magico e spensierato un soggiorno nel regno dove i sogni diventano realtà. Non mancheranno viaggi virtuali sulle iconiche attrazioni tanto amate dai più piccini come Biancaneve , Dumbo e it’s a small world nel Parco Disneyland o quelle dedicate ai più temerari amanti del brivido come Tower of Terror e Crush Coaster – Nemo presenti nel Parco Walt Disney Studios.

Il viaggio dei due amici proseguirà attraverso gli innumerevoli ristoranti dove gusteranno prodotti tipici francesi, italiani ed americani trasformando un pranzo o una cena in un’avventura grazie alle atmosfere da sogno presenti per esempio nel ristorante dei Pirati gestito da Jack Sparrow, in quello del topino Remy e in tanti altri.

Imperdibile l’episodio dedicato agli incontri con i Personaggi Disney, i Supereroi MARVEL e i protagosti di Star Wars pronti a scattare selfie con piccoli e grandi fans.

Valentina e Alessio, dopo tante peripezie in giro per i Parchi Disney, racconteranno quanto sia magica ed indimentabile una vacanza all’interno degli hotel Disney dove grazie alle diverse tematizzazioni si ha l’impressione di dormire in un cartone animato o in un film.

Gli 8 episodi della durata di circa 10 minuti avranno una cadenza settimanale, tutti i venerdì a partire dal 14 maggio.

La distribuzione avverrà tramite Spreaker, la prima piattaforma di podcasting in Italia e attraverso le principali piattaforme gratuite: Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.

L’ideazione, la creazione e la distribuzione sono a cura di Mentre – Reliving stories.